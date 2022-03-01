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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор оценил ситуацию с запасами повседневных товаров и лекарств в Тюменской области

Губернатор, 18:22 29 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области существует достаточный запас товаров народного потребления и лекарств, сообщил губернатор Александр Моор по итогам онлайн-заседание президиума регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона в условиях санкций.

Обстановка в регионе остается стабильной. Угрозы резкого роста безработицы нет.

Глава региона дал поручение руководителям областных органов власти быть на связи с системообразующими предприятиями и оказать консультативную помощь в получении льготных кредитов и других мер поддержки, которые предлагает государство.

"Мы внимательно следим за ситуацией и готовы подставить плечо бизнесу в непростой экономической ситуации", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , лекарства , поддержка , товары , экономика

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