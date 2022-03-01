В Уральском федеральном округе за два года отремонтируют 113 школ

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

В Уральском федеральном округе за два года планируют отремонтировать 113 школьных зданий. Софинансирование из федерального бюджета составит 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил полномочный представитель президента Владимир Якушев на заседании с министерством просвещения России.

В совещании также приняли участие представители органов власти регионов Уральского федерального округа. Речь шла об исполнении поручений главы государства по капитальному ремонту школ и внедрению новых образовательных стандартов начального и основного общего образовании.

"В школе закладываются базовые знания и представления о мире, формируется система ценностей человека, воспитывается его вкус. Важно всё: кто учит детей, чему учит, в каких условиях. Наша задача – обеспечить равные возможности для получения качественного образования, которое позволит детям реализовать свой потенциал и подготовит ко взрослой, самостоятельной жизни", – отметил Владимир Якушев.

На решение инфраструктурных вопросов системы образования направлена федеральная программа капремонтов школ, которая действует с января 2022 года. Регионы УФО системно занимаются развитием образовательной инфраструктуры: за счет нацпроектов, федеральных и региональных программ строятся новые и ремонтируются старые школы. Теперь возможностей стало еще больше.

Владимир Якушев обратил внимание на важность совершенствования содержательной части образования. Эту задачу позволят решить обновленные образовательные стандарты, которые вступают в силу с сентября 2022 года. В отличие от предыдущей версии, в обновленном документе детально прописан необходимый минимум знаний и навыков ученика. Стандарты нацелены на то, чтобы дать детям максимально актуальные знания, востребованные в реальной жизни, и сформируют базу для непрерывного образования.