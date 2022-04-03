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Александр Моор поздравил специалистов и ветеранов геологии с профессиональным праздником

Губернатор, 09:17 03 апреля 2022

со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

День геолога для тюменского региона – особенная дата, за ней стоит целая эпоха грандиозных открытий, героических страниц истории Западной Сибири.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя специалистов и ветеранов геологии области с профессиональным праздником.

По словам главы региона, Тюменская область навсегда увековечила в названиях городов, улиц и скверов имена прославленных и легендарных первопроходцев и первооткрывателей. Их упорство и энтузиазм, вера и настойчивое движение к цели были сильнее всех трудностей. Их победа - это запуск крупнейших в мире нефтяных и газовых месторождений, обеспечение энергетической безопасности нашей страны на десятилетия вперед.

"Благодарю ветеранов отрасли за безграничную любовь к своей профессии, огромный вклад в развитие региона. Сегодня ваше дело продолжают современные специалисты. Уверен, богатые традиции геологии, накопленные знания и опыт – прочный фундамент для дальнейшей успешной работы по изучению недр. Желаю всем геологам здоровья, благополучия, новых свершений на благо Тюменской области и России!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День геолога

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