Безработный ухажер оставил тюменок без техники и норковой шубы

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

31-летний безработный житель одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемый в краже сотового телефона, планшета, бытовой техники и норковой шубы у двух девушек, задержан в Тюмени.

В полицию областного центра обратилась местная жительница, у которой пропали вещи. "Как выяснилось, накануне до совершения преступления мужчина познакомился с девушкой. Девушка пригласила его к себе в гости. В квартире злоумышленник похитил сотовый телефон и планшет общей стоимостью более 50 тысяч рублей. Совершив противоправное деяние, мужчина попрощался с новой знакомой и покинул помещение. Похищенное имущество он сдал в комиссионный магазин, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Стражи правопорядка установили причастность злоумышленника к еще одному эпизоду преступления. На протяжении месяца мужчина проживал в квартире сожительницы, пока она находилась в другом городе. За это время злоумышленник сдал бытовую технику и норковую шубу возлюбленной в комиссионный магазин. Сумма ущерба составляет более 200 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража". Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Он заключен под стражу.