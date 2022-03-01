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В Тюмени будут судить водителя за ДТП с пострадавшей годовалой девочкой

Происшествия, 14:34 30 марта 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени будут судить 41-летнего мужчину, обвиняемого в ДТП, в котором пострадала годовалая девочка. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщает надзорный орган.

По версии следствия, днем 7 марта 2021 года мужчина на автомобиле Toyota Highlander ехал по проезжей части одной из улиц Тюмени. Подъехав к нерегулируемому перекрестку, проигнорировал требования установленного перед указанным перекрестком дорожного знака "Уступите дорогу", и, совершая маневр поворота налево, не убедился в его безопасности, выехал на перекресток, при этом не уступил дорогу автомобилю марки Skoda Octavia.

Уходя от столкновения, водитель машины Skoda выехал за пределы проезжей части и въехал в жилой дом. Годовалая девочка, находившаяся в автомобиле Skoda Octavia, получила перелом правой теменной кости.

Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд.

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# ДТП , прокуратура Тюменской области

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