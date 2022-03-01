В Тюмени на ярмарке промыслов представили чайники из лоскутков, тряпичных кукол и картины из стекла

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Изделия из кожи, тряпичные куклы, чайники из лоскутков представили тюменские мастера на ярмарке промыслов и ремесел, которая прошла в рамках культурно-образовательного форума в ДК "Нефтяник" 30 марта.

В холле на первом этаже мастера выставили изделия из стекла в технике фьюзинг. "Название происходит от английского слова, в переводе означает "запекание". Из кусочков цветного стекла составляется картина, а после запекается. Есть изделия в форме листа, тарелок. Можно сделать украшения, они пользуются популярностью у женщин. Также перерабатываем старые бутылки и делаем подносы, часы. Получаются, нестандартные удивительные вещи", — рассказала мастер Наталья Шевцова.

Мастерица Валентина Жакова привезла на ярмарку тряпичных кукол. "Есть игрушки, выполненные в народном стиле, в чердачной технике. Создаю куклы в виде мухоморов — изделия сначала покрываю кофейным раствором, затем крашу акриловыми красками, тонирую. Их приобретают в качестве елочных игрушек", — поделилась она.

Большую часть игрушек Валентины Жаковой можно найти в Санкт-Петербурге, Москве. В последний раз она отправляла сказочных персонажей в Эстонию.

Напомним, с 28 марта по 2 апреля в Тюменской области проходит культурно-образовательный форум. Участники узнают об основных трендах развития культуры в стране, продумывают собственные проекты. 120 работников сферы культуры на протяжении трех дней ждет насыщенная образовательная программа.

Инна Пахомова