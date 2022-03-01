Житель Омутинского района получил уголовную судимость за езду по поддельным правам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

38-летнего жителя Омутинского района осудили к 6 месяцам ограничения свободы за езду по поддельному водительскому удостоверению, сообщает прокуратура Тюменской области.

Согласно материалам уголовного дела, вечером 27 января 2022 года на 8 км автодороги Омутинское - Армизонское сотрудник ГИБДД остановил автомобиль ВАЗ-21150. При проверке документов выяснилось, что водитель управляет машиной по поддельным правам. Полицейские установили, что обвиняемый в ноябре 2021 года через Интернет купил "документ" за 30 тыс. рублей.

Омутинский районный суд признал мужчину виновным по ст. "Использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего право управления транспортным средством". Суд назначил ему 6 месяцев ограничения свободы. В течение этого срока осужденному нельзя менять место жительства и выезжать за пределы Омутинского района без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Также ему предстоит один раз в месяц являться на регистрацию в инспекцию.