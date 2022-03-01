Тюменский дирижер заявил, что запретом русской культуры Запад демонстрирует свое моральное бессилие

| Фото: centralnavyband.ru | Фото: centralnavyband.ru

Запрещая русскую культуру, Запад сам себя обкрадывает, показывает свою злобу, радикальное и моральное бессилие. Такое мнение высказал главный дирижер Тюменского симфонического оркестра Алексей Карабанов.

"Запретом на русскую культуру западные правители лишают свой народ важного источника силы, которую она дает. Культура – это многогранная составляющая, она не может быть разделена, вот мы изымем все русское, и нам этого достаточно. Нет, это так не работает. Так же как и нам недостаточно одной русской культуры. Мы все часть одной мировой культуры. И это единственный способ существовать в гармоничном состоянии", - считает тюменский музыкант.

Алексей Карабанов уверен, что русофобия сродни расовой дискриминации. Это явление нарушает конституции стран Североатлантического альянса и противоречит их основным постулатам.

Музыкант добавил, что спецоперация на Донбассе – давно назревшее вынужденное решение, ее можно сравнить с хирургическим вмешательством, которое необходимо провести, когда никакие другие способы лечения невозможны.

Алексей Карабанов отметил также, что когда опытный врач лечит, никто не дает ему советов и не сомневается в его действиях, люди принимают операцию как должное, других вариантов нет. По спецоперации руководство страны и есть тот самый врач, который владеет ситуацией, лучше знает обстановку, имеет полные разведданные и принимает решение, которое с его точки зрения является единственно правильным.

"Моя позиция – стопроцентная поддержка спецоперации на Донбассе. То, что в течение восьми лет там происходило,– это геноцид. Когда идет геноцид, говорить не о чем, и других методов борьбы не осталось", - подчеркнул Алексей Карабанов.

Инна Кондрашкина