Александр Ремезков оценил работу молодых однопартийцев по мониторингу цен в Тюменской области

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Данные мониторинга цен на продукты питания и товары первой необходимости, которые собрали члены рабочей группы регионального отделения партии "Справедливая Россия - За правду" в Тюменской области предоставят федеральному правительству. Об этом во время встречи с активистами, которая прошла в режиме онлайн, сообщил депутат Госдумы от Тюменской области Александр Ремезков.

Молодые справедливороссы провели мониторинг цен в трех работающих в регионе крупнейших российских торговых сетях, а также в десятках небольших розничных магазинах "шаговой доступности". Самый резкий скачок цен – до 80 процентов, по их словам, произошел именно в таких круглосуточных магазинах "рядом с домом". Например, цена хлеба здесь выросла с 30 до 50-80 рублей. Минимальный рост цен на продукты и товары первой необходимости – всего 10-15 процентов - наблюдается в сети "Магнит" в Тюменской области. В сетях "Пятерочка" и "Перекресток" в Тюмени после 24 февраля произошли большие скачки цен: на сахар - с 42 до 119 рублей, на куриные яйца - с 50 до 140 рублей и даже на самый российский продукт – гречку – со 100 до 160 рублей.

Александр Ремезков поблагодарил активистов рабочей группы регионального отделения СРЗП за проделанную объемную работу и качественно подготовленную информацию. Он подчеркнул, что собранные данные будут оперативно и напрямую доведены до Правительства России - 7 апреля премьер-министр Михаил Мишустин будет отчитываться о проделанной работе на пленарном заседании Госдумы РФ.

"Наш общественный контроль поможет выявить тех горе-предпринимателей, которые в трудное для страны время живут по принципу "кому война, а кому мать родна". Мы никому не позволим необоснованно завышать цены, создавать искусственный дефицит продуктов и товаров. Не дадим использовать для личного обогащения нестабильную ситуацию в стране и ажиотажный потребительский спрос, - подчеркнул Александр Ремезков, - Информацию о каждом случае ценового беспредела доведем до прокуратуры и федеральной антимонопольной службы. Будем продолжать эту работу. Вместе поможем правоохранительным и контролирующим органам пресечь все попытки спекулянтов нажиться за счет своих сограждан".

Напомним, партия "Справедливая Россия - За правду" проводит всероссийскую акцию "Долой несправедливые цены!", объединяя усилия партийных активистов и жителей всех регионов России, чтобы выявить и обнародовать факты необоснованного завышения цен на прилавках магазинов. Рабочая группа в Тюменской области по мониторингу цен была создана по поручению депутата Александра Ремезкова. В нее вошли активисты молодежного крыла регионального отделения партии во главе с Даниилом Сафроновым.