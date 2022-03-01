На конкурс проектов для промышленного технопарка в Тюмени поступили 43 заявки из 9 стран мира

| Фото: dsk500.com | Фото: dsk500.com

43 заявки из 9 стран мира поступили на конкурс по реновации крупнейшего в России промышленного технопарка ДСК-500 в Тюмени, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

География участников - Швейцария, Испания, Китай, Индия, Иран, Колумбия, Австралия, Шри-Ланка, Франция. Для приема заявок можно воспользоваться версиями сайта на русском, английском и на китайском языках.

Организаторы конкурса проектов продлили прием заявок до 17 апреля.

"Новый высокотехнологичный технопарк в Тюмени на площадке ДСК-500 сделает большой вклад в экономику Тюменской области. По предварительным оценкам - это не менее 1% в валовый региональный продукт. Плюс 2 000 новых рабочих мест", - сказал заместитель губернатора.