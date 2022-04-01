Около 300 тысяч жителей Тюменской области получат единовременную социальную выплату

Около 300 тыс. жителей Тюменской области по решению регионального правительства получат по 2 тыс. рублей в качестве социальной помощи.

Выплаты перечислят автоматически неработающим пенсионерам и людям, получающим пенсию по инвалидности, передает информационный центр правительства области.

"Самим гражданам никуда обращаться не требуется, все необходимые сведения есть в наших инфомационных системах органов социальной защиты населения и Пенсионном фонде Российской Федерации", - отметил директор департамента социального развития Дмитрий Грамотин.

Средства доставят одним из способов: с апреля - на счет получателя в банке, на который ему перечисляются суммы поддержки; с мая - Почтой России на дом в соответствии с графиком доставки.