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Около 300 тысяч жителей Тюменской области получат единовременную социальную выплату

Общество, 17:25 01 апреля 2022

Около 300 тыс. жителей Тюменской области по решению регионального правительства получат по 2 тыс. рублей в качестве социальной помощи.

Выплаты перечислят автоматически неработающим пенсионерам и людям, получающим пенсию по инвалидности, передает информационный центр правительства области.

"Самим гражданам никуда обращаться не требуется, все необходимые сведения есть в наших инфомационных системах органов социальной защиты населения и Пенсионном фонде Российской Федерации", - отметил директор департамента социального развития Дмитрий Грамотин.

Средства доставят одним из способов: с апреля - на счет получателя в банке, на который ему перечисляются суммы поддержки; с мая - Почтой России на дом в соответствии с графиком доставки.

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# поддержка , социальная защита , социальные выплаты

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