Моор и Майгуров высоко оценили готовность Тюмени к организации больших спортивных праздников

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени наработан серьезный опыт проведения масштабных спортивных событий. Таким мнением поделился глава региона Александр Моор, посетивший в тюменской "Жемчужине Сибири" чемпионат России по биатлону.

В центре зимних видов спорта созданы комфортные условия для участников соревнований, зрителей и для работы освещающих спортивные праздники журналистов.

"Очевидно, что этот опыт мы не потеряли, тем более, самые различные мероприятия проводятся здесь и зимой и летом, - подчеркнул Александр Моор. - И для нас всегда большая радость организовывать подобные события".

С тем, что в Тюмени сложились хорошие спортивные традиции согласился и глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

"Хотел бы поблагодарить оргкомитет и все причастные службы за проведение этих соревнований, это уровень кубка или чемпионата мира. Уровень организации не вызывает никаких вопросов", - поделился он.

Напомним, чемпионат России по биатлону проходит в "Жемчужине Сибири" и собрал около 150 спортсменов из 25 регионов страны и Белоруссии. От Тюменской области в соревнованиях принимают участие 17 спортсменов.

Николай Ступников