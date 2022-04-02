Александр Моор вручил олимпийцам и их тренерам сертификаты на выплаты после Игр в Пекине

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 2 апреля вручил региональные награды тюменским победителям и призерами зимних Олимпийских игр в Пекине, а также их тренерам.

"Олимпийские успехи тюменцев - закономерный результат их многолетнего труда и эффективной работы тренеров, а также всей региональной спортивной школы. Победа на Олимпиаде - мечта любого спортсмена. Наши лыжники и биатлонисты показали удивительный результат, впервые в истории региона завоевав такое количество медалей", - сказал он.

Глава региона сообщил о награждении президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе знаком "За заслуги перед Тюменской областью". Финансовыми сертификатами отмечены победитель и серебряный призер Олимпиады лыжник Денис Спицов, его тренер Андрей Иванов, лыжница Татьяна Сорина и ее тренер Валентин Литвинцев, лыжник Иван Якимушкин и его тренер Андрей Якимушкин, призер Олимпиады биатлонист Александр Логинов и его тренер Максим Кугаевский.

За 1 место спортсмены получат по 10 млн рублей, за 2 место – 8 млн, за третье – 5 млн. Тренеры получат вознаграждение за 1 место спортсмена - 3 млн, за 2 место – 2,5 млн и за 3 место – 2 млн рублей.

Также Александр Моор вручил памятный сувенир выдающемуся тюменскому лыжнику, бронзовому призеру зимней Олимпиады 2010 года Николаю Морилову, завершившему профессиональную спортивную карьеру.

"Мы доказали, что можем готовить олимпийцев самого высокого уровня", - подчеркнул Александр Моор. В свою очередь спортсмены и тренеры поблагодарили губернатора и правительство региона за поддержку.

Олимпийский чемпион Денис Спицов отметил, что юные тюменцы, которые сегодня занимаются в спортивных классах, подхватят успех и будут стремиться к высшим достижениям. Он поблагодарил тюменских болельщиков.

Директор областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова уверена, что в Тюменской области принимают правильные решения, которые помогают спортсменам расти.

"Сегодня мы лишены возможности проводить международные соревнования, но я уверен, что это время пройдет. Поэтому для тюменских спортсменов важно найти в себе мотивацию для дальнейшего роста и побеждать снова на международных спортивных аренах", - подвел итог встречи Александр Моор.

Николай Ступников