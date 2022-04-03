Екатерина Карадмитрова: россиянам важно не поддаваться на провокации

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Важно каждому россиянину не поддаваться на провокации, работать на своем месте с усердием, поддерживая правительство, армию и страну, отметила председатель молодежного совета Тюменской областной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Екатерина Карадмитрова, говоря о международной ситуации.

"Сейчас мы столкнулись с небывалым внешнеполитическим санкционным давлением со стороны стран Северо-антлантического альянса, и, надо сказать, что мы этот "удар" держим", - сказала она.

Екатерина Карадмитрова выразила уверенность,что руководству​ нашей страны решение о спецоперации на Украине далось нелегко.

"Я за мир. За мир, в котором есть место созиданию и уважению друг к другу. Но когда забываются основополагающие принципы миропорядка, когда восемь лет закрывают глаза на тысячи погибших мирных жителей Донбаса, когда под угрозой оказывается безопасность собственной страны, а рядом по соседству прирастает количество натовских военных баз — нужно действовать. Специальная военная операция на Украине - это вынужденная мера", - поделилась своим мнением Екатерина Карадмитрова.

Она добавила, что переживает за российских военнослужащих и надеется, что переговорный процесс между странами приведет к стабилизации положения.