Три человека скончались в Тюменской области от COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

248 новых случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончались трое пациентов, выздоровели 472, сообщает федеральный оперативный штаб 3 апреля.

За последние сутки в России выявлено 16 тыс. 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 304 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 35 тыс. 695 человек.

В Москве выявили 835 случев болезни, в Санкт-Петербурге – 764. В Свердловской области заболели 757 человек, в Челябинской - 487, в Курганской области – 101, в ХМАО – 112, на Ямале – 55,

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 млн 896 тыс. 866 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 369 тыс. 708 летальных исходов, выздоровели 16 млн 965 тыс. 27 человек.