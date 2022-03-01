У 303 жителей Тюменской области диагностировали COVID-19 за сутки

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

303 новых случая коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончались пять пациентов, выздоровели 622, сообщает федеральный оперативный штаб 31 марта.

За последние сутки в России выявлено 19 тыс. 277 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 3 тыс. 855 человек. Зафиксировано 345 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 50 тыс. 496 человек.

В Москве выявили 1 тыс. 130 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 931, в Свердловской области - 801.

В Челябинской области заболели 542 человека, в Ханты-Мансийском автономном округе – 162, в Ямало-Ненецком автономном округе – 78, в Курганской области – 177 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 млн 842 тыс. 925 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 368 тыс. 722 летальных исхода, выздоровели 16 млн 838 тыс. 787 человек.