Лучшие уральские бойцы ММА сразятся в Тюмени

| Фото: федерация ММА Тюменской области | Фото: федерация ММА Тюменской области

Чемпионат и первенство Уральского федерального округа по смешанным боевым единоборствам (ММА) пройдет на арене СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) в Тюмени 9 и 10 апреля.

Соревнования соберут почти 200 спортсменов из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской областей.

За призовые места первенства поборются юные спортсмены в возрасте от 12 до 15 лет. За звание чемпиона УФО будут бороться более опытные бойцы – старше 18 лет, сообщает региональная федерация ММА.

На кону у участников не только награды турнира. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Уральского федерального округа для участия в чемпионате и первенстве России.