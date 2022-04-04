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Лучшие уральские бойцы ММА сразятся в Тюмени

Спорт, 11:21 04 апреля 2022

федерация ММА Тюменской области | Фото: федерация ММА Тюменской области

Чемпионат и первенство Уральского федерального округа по смешанным боевым единоборствам (ММА) пройдет на арене СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) в Тюмени 9 и 10 апреля.

Соревнования соберут почти 200 спортсменов из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской областей.

За призовые места первенства поборются юные спортсмены в возрасте от 12 до 15 лет. За звание чемпиона УФО будут бороться более опытные бойцы – старше 18 лет, сообщает региональная федерация ММА.

На кону у участников не только награды турнира. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Уральского федерального округа для участия в чемпионате и первенстве России.

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# боевые искусства , единоборства

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