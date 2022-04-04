Жительницу Заводоуковска за пьяную езду отправили подметать улицы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

300 часов обязательных работ и лишение водительского удостоверения на 2 года. Такое решение принял Заводоуковский суд в отношении женщин 1987 года рождения, которая признана виновной в нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ)

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, около 22 часов 29 ноября 2021 года обвиняемая, будучи уже единожды оштрафованной за пьяную езду на 30 тыс. рублей, снова пьяной села за руль своей автомашины ВАЗ двенадцатой модели. Выехав из гаража частного дома по ул. Новая в с. Сосновка, она успела доехать до ул. Центральной, где ее и задержали автоинспекторы.

Медицинское освидетельствование установило у женщины состояние алкогольного опьянения.

Отметим, что штраф по первому наказанию она так и не погасила.