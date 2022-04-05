Полеты по 100 направлениям выполнит авиакомпания Utair летом 2022 года

| Фото: авиакомпания Utair во ВКонтакте | Фото: авиакомпания Utair во ВКонтакте

Полеты более чем по 100 направлениям планирует запустить в весной и летом 2022 года авиакомпания Utair. Как сообщает перевозчик, с возобновлением работы южных аэропортов запустят прямые рейсы из крупных городов РФ.

Несмотря на сложности, авиакомпания обеспечит бесперебойные полеты для пассажиров, билеты на зарубежные рейсы Utair в Азербайджан, Армению, Таджикистан, Турцию и Узбекистан можно купить на сайте utair.ru и в мобильном приложении авиакомпании.

Через сайт и мобильное приложение можно мгновенно зарегистрироваться на рейс, вернуть и обменять билет или купить дополнительные услуги. Если возникнут вопросы, сотрудники авиакомпании помогут в чатах поддержки в онлайн-режиме.