В Тюмени продолжается регистрация по четырем направлениям "Студенческой весны"

| Фото: пресс-служба XXVII Областного фестиваля «Студенческая весна» | Фото: пресс-служба XXVII Областного фестиваля «Студенческая весна»

1 тыс. 773 человека подали заявки на участие в XXVII областном фестивале "Студенческая весна", который стартовал 4 апреля. Регистрация по четырем направлениям продолжается, сообщает пресс-служба события.

Заявки на участие в 2022 году подали студенты ТюмГУ, ТИУ, ГАУСЗ, ТГИК и ТюмГМУ. Также в Студвесне покажут себя студенты колледжа транспортных технологий и сервиса, колледжа экономики, управления и права, медицинского колледжа и других. Участники XXVII Областного фестиваля презентуют более 580 номеров в концертных направлениях, 262 команды покажут свои работы в неконцертных.

По 5 апреля включительно продлена регистрация на направления: "Театральное", "Хакатон" и "Турнир по конструированию машин Голдберга". Также еще можно подать заявку на "Концертные программы" до 23 часов 59 минут 8 апреля.

В первый день фестиваля начались кастинги по двум направлениям Студвесны — танцевальному и интеллектуальным играм. Участники покажут хореографические номера и попробуют силы в игре "Что? Где? Когда?". Направление "Арт" проведет установочную встречу с участниками. Кастинги по концертным направлениям продлятся до 14 апреля. Для зрителей вход свободный. Наличие медицинской маски обязательно. Количество мест ограничено. Лучшие постановки покажут на финальных шоу, где наградят победителей.

Областной фестиваль "Студенческая весна" проходит в Тюменской области с 1996 года. Студенты от 16 до 35 лет показывают свои таланты в самых разных направлениях. На "Российской студенческой весне" делегация Тюменской области принимает участие с 1998 года и регулярно попадает в тройку сильнейших по сумме призовых мест. В 2021 году делегация из Тюменской области получила два Гран-при, а также 10 наград в разных направлениях конкурса.