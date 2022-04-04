Владимир Якушев вручил госнаграды военнослужащим Центрального военного округа

| Фото: uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

Государственные награды военнослужащим - участникам специальной военной операции, проходящим лечение в военном госпитале в Екатеринбурге, а также медработникам - вручил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев совместно с временно исполняющим обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустамом Миннекаевым, сообщает пресс-служба полпредства.

"У каждого поколения свои вызовы. Мы долгое время пытались решить назревшие проблемы переговорами. Но в итоге подошли к черте, после которой Россия была вынуждена начать спецоперацию. Мы не воюем с народом Украины. Мы помогаем братскому государству выпутаться из сетей нацизма. Спасибо вам за то, что вы проявили себя как настоящие воины, профессионально выполнили свой долг. Вы достойны отцов, дедов и прадедов, которые защищали нашу страну в годы Великой Отечественной войны, восстанавливали разрушенное войной хозяйство. Мы гордимся, что у нас такое поколение, такая прекрасная молодежь", - обратился к военнослужащим Владимир Якушев.

Указами президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга девять военнослужащих награждены медалью "За отвагу". За высокие личные показатели и высокий профессионализм медалью Луки Крымского награждены четверо медиков, работающих в военных госпиталях Уральского Федерального округа.