Ремонт в новом здании детской школы искусств Ишима завершат в мае 2022 года

| Фото: из Telegram-канала Федора Шишкина | Фото: из Telegram-канала Федора Шишкина

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Ремонтные работы в бывшем доме культуры на ул. Карла Маркса в Ишиме, куда переедет детская школа искусств, планируют завершить в мае. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Федор Шишкин.

На втором этаже здания обустроят 17 классов для индивидуальных занятий и помещение под библиотеку, на первом — два класса для групповых уроков. Ограниченное финансирование не позволяет выполнить масштабных преобразований, но ремонт надо провести, чтобы дети могли заниматься в комфортных условиях, отметил Шишкин.

"Новый учебный сезон 700 юных ишимцев начнут в здании бывшего ДК под вывеской детской школы искусств", — написал он.

Инна Пахомова