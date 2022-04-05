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Ремонт в новом здании детской школы искусств Ишима завершат в мае 2022 года

Общество, 17:10 05 апреля 2022

из Telegram-канала Федора Шишкина | Фото: из Telegram-канала Федора Шишкина

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Ремонтные работы в бывшем доме культуры на ул. Карла Маркса в Ишиме, куда переедет детская школа искусств, планируют завершить в мае. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Федор Шишкин.

На втором этаже здания обустроят 17 классов для индивидуальных занятий и помещение под библиотеку, на первом — два класса для групповых уроков. Ограниченное финансирование не позволяет выполнить масштабных преобразований, но ремонт надо провести, чтобы дети могли заниматься в комфортных условиях, отметил Шишкин.

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"Новый учебный сезон 700 юных ишимцев начнут в здании бывшего ДК под вывеской детской школы искусств", — написал он.

Инна Пахомова

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# детская школа искусств , Ишим , Федор Шишкин

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