В Тюменской области 70% работающих вернулись с удаленки в офисы

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Для 70% работающего населения в 80 регионах России, в том числе и в Тюменской области, закончился дистанционный режим.

К таким выводам пришли аналитики компании МТС. Они проанализировли данные о миграции абонентов между домашними и рабочими локациями в феврале и марте 2022 года.

"За этот период с удаленным режимом работы попрощались 11% тюменцев", - рассказали в компании.

Это наибольший показатель среди уральских регионов, тогда как в Челябинске за тот же период в офисы вернулись 8% работников, в Екатеринбурге – 7%. Возобновлению работы в офлайн-режиме способствовало снятие части коронавирусных ограничений для жителей Тюменской области.