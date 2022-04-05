  • 5 апреля 20225.04.2022вторник
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области 70% работающих вернулись с удаленки в офисы

Общество, 18:38 05 апреля 2022

t-l.ru

Для 70% работающего населения в 80 регионах России, в том числе и в Тюменской области, закончился дистанционный режим.

К таким выводам пришли аналитики компании МТС. Они проанализировли данные о миграции абонентов между домашними и рабочими локациями в феврале и марте 2022 года.

"За этот период с удаленным режимом работы попрощались 11% тюменцев", - рассказали в компании.

Это наибольший показатель среди уральских регионов, тогда как в Челябинске за тот же период в офисы вернулись 8% работников, в Екатеринбурге – 7%. Возобновлению работы в офлайн-режиме способствовало снятие части коронавирусных ограничений для жителей Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , удаленная работа

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:38 05.04.2022В Тюменской области 70% работающих вернулись с удаленки в офисы
18:27 05.04.2022Проверить точность бытовых тонометров могут тюменцы на акции 6 апреля
18:27 05.04.2022Тюменское региональное отделение "Союза женщин России" направит гуманитарную помощь военнослужащим РФ
18:16 05.04.2022Тюменская филармония разместила на фасаде букву Z в поддержку спецоперации на Донбассе