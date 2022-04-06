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На 171 спортивной площадке Тюмени проходят бесплатные занятия

Спорт, 08:13 06 апреля 2022

департамент по спорту и молодежной политике города Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике города Тюмени

На 171 спортивной площадке четырех округов Тюмени инструкторы проводят бесплатные занятия для взрослых и детей, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Традиционный график тренировок включает в себя такие виды спорта, как оздоровительная гимнастика, дартс, настольный теннис, мини-футбол, волейбол, суставная гимнастика, скандинавская ходьба и другие. Жители Тюмени могут заняться и фитнесом с элементами йоги, функциональным многоборьем.

Узнать более подробную информацию можно на официальном сайте департамента, в группе "Спорт Тюмени для всех" во ВКонтакте.

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# спорт , тренировки

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