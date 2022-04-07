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Городской субботник состоится в Тюмени 23 апреля

Общество, 08:43 07 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Городской субботник пройдет в Тюмени 23 апреля с 9 до 13 часов, сообщает управа Ленинского административного округа.

Письма с просьбой принять участие в городском субботнике и благоустроить свои прилегающие территории управа рассылает различным организациям. Принять участие в социально значимых работах на общественных территориях Тюмени – в парках, скверах, зеленых уголках – может любой коллектив. Работников обеспечат инвентарем.

Дополнительную информацию по всем интересующим вопросам, касающимся проведения уборки Ленинского округа, можно получить по телефону: 20-90-93. Информацию о предполагаемых видах и объемах работ, согласно, установленной формы необходимо предоставить до 12 апреля по электронной почте: baturinaON@tyumen-city.ru.

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# субботник , управа ЛАО

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