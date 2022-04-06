Аграрии Урала в 2022 году увеличат посевные площади

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2022 году посевные площади в регионах Уральского федерального округа будет больше, чем год назад, сообщил полномочный представитель президента Владимир Якушев, который провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов Уральского федерального округа.

Под яровой сев, по данным полпредства, будет занято 4,4 млн га (в 2021 - 4,3 млн га). Кормовыми культурами будет засеяно 1 млн 19 тыс. га (на 6,5 тыс. га больше, чем в прошлом году). Товарным картофелем засеют почти 34 тыс. га (в 2021 году – 33 тыс. га), товарными овощами открытого грунта – 5,1 тыс. га (в 2021 году – 4,1 тыс. га).

"Многое будет зависеть от погоды, но в целом поводов для беспокойства нет, - подчеркнул Владимир Якушев. - Все должно пройти по плану, однако тему нужно держать на постоянном контроле".

Планируют увеличить посевные площади и сельхозпредприятия Тюменской области.

Земледельцы региона засеют под будущий урожай 1 млн 30 тыс. га, что на 1,7 тыс. га больше, чем в 2021 году. Большую часть пашни работники предприятий отведут под зерновые и зернобобовые культуры - 709 тыс. га. Увеличат площадь под технические культуры.