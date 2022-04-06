Тюменские ученые исследовали офтальмологические маски COVID-19

| Фото: пресс-служба ОКБ № 1 | Фото: пресс-служба ОКБ № 1

Коронавирусная инфекция может вызывать неврит зрительного нерва и язву роговицы. Причем поражение нервной ткани глазного яблока чаще всего наблюдается у пациентов молодого возраста.

Это зафиксировали врачи офтальмологического стационара, на базе которого ученые Тюменского государственного медицинского университета исследовали офтальмологические маски новой короновирусной инфекции.

Исследование, по словам профессора кафедры хирургических болезней с курсами эндоскопии и офтальмологии Тюменского ГМУ Марии Пономаревой, показало, что офтальмологические маски новой короновирусной инфекции чаще проявляются у мужчин.

"Риск поражения органа зрения выше у пациентов, имеющих атеросклероз, артериальную гипертонию либо травму глазного яблока, патологию крови, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и сахарный диабет, – сообщила она.