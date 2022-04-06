  • 6 апреля 20226.04.2022среда
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский предприниматель открыл многофункциональный комплекс для большегрузов

Экономика, 17:30 06 апреля 2022

www.iato.ru

Далее в сюжете В Тобольском районе открыли секцию по боксу

Предприниматель Вера Кривых вложила средства в открытие многофункционального комплекса для большегрузных автомобилей и спецтехники в Тюмени. Для реализации проекта предприниматель также воспользовалась микрозаймом регионального фонда микрофинансирования, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Общая площадь комплекса 1 тыс. 486,15 кв. м. В нем есть гаражи для обслуживания и ремонта автомобилей, кафе, гостиница, офисные помещения.

"В связи с тем, что сейчас многие крупные сервисные компания уходят из России, поток клиентов достаточно большой, - говорит индивидуальный предприниматель Вера Кривых. - Преимущества комплекса еще и в том, что есть выезд на федеральную трассу, это удобно для крупногабаритного и транзитного транспорта".

www.iato.ru

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инвестиции , инвестиционное агентство Тюменской области

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:30 06.04.2022Тюменский предприниматель открыл многофункциональный комплекс для большегрузов
15:17 06.04.2022В Тюменской области за три месяца заключено более 4 тысяч договоров на поставку древесины
14:41 06.04.2022Самозанятые Тюменской области за два года реализовали товаров и услуг на 10 миллиардов рублей
14:29 06.04.2022Из Белоруссии в Тюмень поступило 10 тысяч 450 штук рассады земляники