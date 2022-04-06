Тюменский предприниматель открыл многофункциональный комплекс для большегрузов

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Предприниматель Вера Кривых вложила средства в открытие многофункционального комплекса для большегрузных автомобилей и спецтехники в Тюмени. Для реализации проекта предприниматель также воспользовалась микрозаймом регионального фонда микрофинансирования, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Общая площадь комплекса 1 тыс. 486,15 кв. м. В нем есть гаражи для обслуживания и ремонта автомобилей, кафе, гостиница, офисные помещения.

"В связи с тем, что сейчас многие крупные сервисные компания уходят из России, поток клиентов достаточно большой, - говорит индивидуальный предприниматель Вера Кривых. - Преимущества комплекса еще и в том, что есть выезд на федеральную трассу, это удобно для крупногабаритного и транзитного транспорта".