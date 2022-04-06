В Тобольском районе открыли секцию по боксу

администрации Тобольского района администрации Тобольского района

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Секцию бокса открыли в с. Ворогушино Тобольского района 5 апреля. Она находится в школьном спортзале. Воспитанники получили в подарок боксерские перчатки. Тренировки начнутся со следующей недели, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

""Спорт – норма жизни. Это не только национальный проект, который активно реализует государство и поддерживает "Единая Россия", это наша цель. Спорт должен быть массовым и доступными независимо от того, где живёт человек – в городе или деревне. И обязательно должен быть выбор: лыжи, баскетбол, волейбол, легкая атлетика или иной вид спорта. В Тобольском районе бокс когда-то существовал. Сейчас мы возрождаем спортивные единоборства. Это начало. Мы будем развивать секцию и в других сёлах", - сказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Идею открытия секции поддержала федерация бокса Тюменской области. На открытии побывали председатель правления Алишер Миржалалов и судья всероссийского класса по боксу, заслуженный работник культуры и спорта РФ, председатель федерации бокса Ишима Владимир Белоусов. Они символично совершили первый удар по боксерской груше. На перчатках маркером написали пожелания больших побед и удачи.

"Федерация бокса будет оказывать поддержку, какую возможно. Будем на связи. Бокс помогает приобщать ребят к здоровому образу жизни. Воспитывает стойкость, выносливость, мужество - качества, необходимые защитникам Отечества", - говорит Миржалалов.

Тренировки с юными спортсменами проведут специалисты Тобольска.