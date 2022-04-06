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Три новых автомобиля получили медики Вагайского района

Общество, 18:49 06 апреля 2022

департамент здравоохранения Тюменской области

Три новых автомобиля "Нива-Трэвел" повышенной проходимости поступили в Областную больницу №9 с. Вагай. Они помогут медикам ФАПов оказывать первичную медицинскую и санитарную помощь пациентам, проживающим в отдалённых селах, сообщает региональный департамент здравоохранения.

На новой машине фельдшер Анна Хуртовая может работать одновременно на три ФАПа. Они приезжает к жителям пос. Иртыш и Курья, с. Супра в Вагайском районе, в которых проживает 1 тыс. 88 человек, в том числе 233 ребёнка.

"Раньше я добиралась до соседних населенных пунктов на попутном автобусе. Это занимало намного больше времени, чем теперь, когда в Областную больницу №9 поступили новые машины. Дороги у нас плохие, а "Ниве" можно и в распутицу везде добраться. Теперь буду успевать осмотреть гораздо больше населения", – говорит Анна.

Закупку автотранспорта произвели в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и реализуемой в Тюменской области его программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

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# автомобили , национальный проект Здравоохранение , ФАП

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