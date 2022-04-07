В Тюменской области снижается ажиотажный спрос на сахар, соль, крупы и подсолнечное масло

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спрос на сахар, соль, крупы и подсолнечное масло снижается в Тюменской области, цены постепенно стабилизируются, дефицита нет, сообщил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Изменение цен на продукты питания первой необходимости и запасы на складах обсудили на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций.

"Ситуация на рынке основных продуктов питания и товаров первой необходимости в настоящее время стабильная. Мониторинг товарных запасов проводится каждый день, мониторинг цен – еженедельно. Товарные запасы по сахару, соли, крупам и подсолнечному маслу в рознице, и в оптовом звене увеличиваются. Продолжается проведение ярмарок, на которых жители региона могут приобрести продукцию тюменских производителей", - отметил Пантелеев.

Губернатор Тюменской области Александр Моор напомнил, что для обеспечения устойчивого социально-экономического положения руководители регионов получили необходимые дополнительные полномочия. "Выполнение Указа президента России Владимира Путина № 121 от 16 марта 2022 года "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации" – важнейшая задача всех органов власти", - сказал глава региона.