Школа № 30 по ул. Московский тракт в Тюмени примет детей 11 апреля

| Фото: Телеграм-канал Александра Моора | Фото: Телеграм-канал Александра Моора

Далее в сюжете Здоровье маленьких и взрослых "моржей" изучают студенты Тюменского ГМУ

Ученики школы № 30 по ул. Московский тракт в Тюмени начнут учиться в новом здании с 11 апреля. Об этом написал губернатор Тюменской области в своем Телеграм-канале после осмотра школы и оценки готовности учреждения к приему детей.

Школу на 1 тыс. 101 учебное место построили взамен старой, которая была введена в эксплуатацию более 60 лет назад - в 1959 году.

"Перед проектировщиками стояла сложная задача: разместить новое здание школы большой вместимости на ограниченном участке. И они с ней справились. На территории есть всё необходимое - в том числе места для отдыха, спортивная площадка. В "тридцатой" есть даже свой скалодром и кинотеатр! Для безопасности учащихся сквозной проезд вдоль школы теперь ограничен", - рассказал Александр Моор.

Глава региона добавил, что Тюменская область продолжает выполнять принятые социальные обязательства. До конца года планируется открыть школу на 360 учебных мест в Тюменском районе в п. Богандинский. В 2023 году будут достроены ещё четыре школы в Тюмени: в ЖК "Ново-Патрушево", мкр. "Ямальский-2", жилых районах "Тура" и "Плеханово".