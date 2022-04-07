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Здоровье маленьких и взрослых "моржей" изучают студенты Тюменского ГМУ

Общество, 11:36 07 апреля 2022

Тюменский государственный медицинский университет | Фото: Тюменский государственный медицинский университет

27 занимающихся зимним плаванием спортсменов из Тюмени, Владивостока, Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов РФ стали участниками проекта студентов Тюменского ГМУ. Исследователи изучают физическое, физиологическое и психологическое здоровье "моржей", сообщает пресс-служба вуза.

Темой "Устойчивость к холоду – способ повышения индивидуальных адаптационных возможностей человека" занимается студентка лечебного факультета Анастасия Нистратова, она изучает соматический и психологический статус людей, занимающихся зимним плаванием. Первые итоги исследования зафиксировали у мужчин и женщин хронические заболевания в стадии ремиссии.

Тюменский государственный медицинский университет | Фото: Тюменский государственный медицинский университет

В рамках проекта "Дети-моржи – новый социальный феномен" для изучения влияния спортивного зимнего плавания на физиологическое и психологическое здоровье детей в составе научной группы ведет исследования студент педиатрического факультета Тюменского ГМУ Кирилл Кукин.

В исследовании приняли участие 23 ребенка из 14 регионов России. Установлено, что у детей, участвующих в соревнованиях по зимнему плаванию, есть заболевания, которые не мешают им заниматься этим видом спорта. Все дети-участники соревнования занимаются плаванием в спортивных секциях в течение нескольких лет.

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# медуниверситет , моржи , наука

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