Лучшие выпускники тюменской "Школы фермера" Россельхозбанка получили гранты на развитие пчеловодства

| Фото: АО Россельхозбанк | Фото: АО Россельхозбанк

39 слушателей прошли обучение в рамках проекта Россельхозбанка "Школа фермера", реализуемого при поддержке департамента АПК Тюменской области на площадке аграрного университета Северного Зауралья. Помимо дипломов трое лучших выпускников направления "Пчеловодство" получили также грантовую поддержку в размере более 300 тыс. рублей от ведущих партнеров банка.

Как отметил директор тюменского регионального филиала АО Россельхозбанк Михаил Стебихов, о важности и востребованности проекта сегодня говорит тот факт, что 14 из 39 слушателей "Школы фермера" прошли обучение за собственные средства. "Оказать грантовую поддержку выпускникам выразили желание такие предприятия, как крупный тепличный комплекс "Рост" и компания "Дамате" и нефтесервисная компания "Инвестгеосервис", - уточнил он.

| Фото: АО Россельхозбанк | Фото: АО Россельхозбанк

В четвертой волне проекта в 2021 году участники "Школы фермера" провели "за партой" 252 часа и прошли кус обучения по направлению "Пчеловодство": теоретические занятия проводились в дистанционном режиме, на практику "студенты" выезжали на ведущие предприятия Тюменской области. "Примечательно то, что большинство обучающихся – не новички, а те, кто желает расти и развиваться еще дальше, более того, в этом году конкурс составил два человека на одно место", - рассказала ректор ГАУ "Северного Зауралья" Елена Бойко.

"В динамично меняющемся мире очень важно, что соответствующее образование и дополнительная подготовка при поддержке Россельхозбанка способствуют формированию среднего класса предпринимателей, людей, которые своим трудом способны не просто создавать новые рабочие места, но и обеспечивать продовольственную безопасность нашего региона", - считает заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

| Фото: АО Россельхозбанк | Фото: АО Россельхозбанк

Гранты на дальнейшее развитие пчеловодческого бизнеса получили трое выпускников четвертой волны "Школы фермера" – Иван Крылан, руководитель предприятия из Ярковского района, Александр Макаров, а также Андрей Панышев, ставший также по итогам обучения партнером аграрного университета Северного Зауралья.

Предприниматель Иван Крылан уточнил, что грантовые средства планируется направить на развитие агротуризма в Ярковском районе. "Хотелось бы привлечь туристов именно в эту отрасль, чтобы, приехав к нам, люди могли бы своими глазами увидеть, как добывается мед, узнать, как сегодня развивается пчеловодство. Для этого необходима инфраструктура, деньги будут потрачены на приобретение необходимых стройматериалов", - рассказал выпускник "Школы фермера".

Николай Ступников