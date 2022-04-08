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В Тюменской области болотные воды способны поддерживать уровень рек в экстремально жаркие годы

Общество, 13:54 08 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Болота являются превосходными запасниками вод, ресурсы в них накапливаются сотнями и тысячами лет. Именно болотные воды поддерживают уровень рек в экстремально сухие и жаркие годы.

Такое мнение высказал корреспонденту "Тюменской линии" директор института наук о Земле Тюменского государственного университета Виталий Хорошавин.

"Болотные воды питают подземные горизонты. Большинство источников питьевых подземных вод пополняет свои запасы на Урале, где степень заболоченности невысока. В подземных водах преобладает железо и органические вещества, кремнекислоты, но эта ситуация не критична. Ее возможно контролировать при использовании подземных вод для пищевого потребления", - говорит он.

Высокая степень заболоченности территории Тюменской области является весомым фактором формирования качества природных вод. В заболоченности есть существенный минус, отмечает директор института наук о Земле. Болотная вода застойная, в ней мало кислорода, чрезвычайно много органического материала, часть из которого токсична.

"В такой воде формируются и хорошо перемещаются соединения железа, отчего воды болот бурые, часто имеют неприятный запах. Большой выход такой воды в озера и реки может привести к массовой гибели рыб, других обитателей водоемов", - объясняет эксперт.

Виталий Хорошавин также рассказал о том, что опасный подъем уровня воды в реках Тюменской области в 2022 году маловероятен. Весной и в начале лета уровень тюменских рек и озер поднимается, а затем в течение лета, в зависимости от погоды, уровень воды опускается. Небольшую "добавку" к запасам водным ресурсам могут дать осенние осадки, но и это происходит не каждый год.

Юлия Карандашева

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# болото , качество воды , ТюмГУ

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