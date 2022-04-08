Региональный этап премии "Экспортер года 2022" стартует в Тюменской области

| Фото: tecrus.gtsites.ru | Фото: tecrus.gtsites.ru

Региональный этап премии "Экспортер года 2022" принимает заявки от предприятий Тюменской области до 15 апреля, сообщает региональный центр поддержки экспорта.

В конкурсе могут принять участие предприятия, которые достигли наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Принять участие могут не только малые и средние предприятия, но и крупный бизнес.

Необходимо подготовить документы (копия ИНН), выбрать номинацию, заполнить анкету, направить заявку на участие. Подать заявку можно через сайт российского экспортного центра. Заполнив анкету в формате Word и направив на почту контактного лица в центра поддержки экспорта (Юлия Карнаухова, аналитик, +7(922)002-45-20, karnauhova@iato.ru).

Более подробная информация по ссылке.