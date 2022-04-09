Нетрезвому водителю без прав не удалось обмануть тюменских полицейских

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области

Более 300 водителей проверили на соблюдение правил дорожного движения госавтоинспекторы на 9 км автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский в Тюменском районе вечером 8 апреля.

Нетрезвое состояние водителя ВАЗ 21099 не позволило ему вовремя заметить автоинспектора и среагировать на его требование остановиться. Автомобиль критически приблизился к инспектору ДПС и резко остановился. Когда полицейский подошел к водительской двери, водитель уже почти успел перебраться на заднее сиденье. При этом 21-летний житель поселка Боровский, вел себя крайне агрессивно, заявлял, что он ехал сзади и пил пиво, а кто управлял машиной ему неизвестно.

Молодой человек несколько раз пытался сбежать от сотрудников ГИБДД, а когда его доставили в отдел полиции – заплакал. Показания алкотестера составили 0,58 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водительских прав молодой человек не имеет. Автомобиль направлен на специализированную стоянку, водителя ожидает административный арест, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области

Кроме того, в ходе проверки были выявлены двое водителей-отцов, нарушивших правила перевозки детей. Три автомобилиста по требованию сотрудников ГИБДД растонировали темные стекла автомобилей, одному выдано требование на устранение тонировки.

Евгений Бабенко