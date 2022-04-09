Четыре пешехода погибли в ДТП на тюменских дорогах в 2022 году

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре пешехода погибли в ДТП на дорогах Тюменской области в 2022 году, 99 ранены. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

Каждый третий пешеход стал участником ДТП в темное время суток, 44 пешехода сбиты на пешеходных перехода. За непредоставление преимущества на пешеходных переходах привлечены к ответственности почти две тысячи водителей.

С таянием снега увеличивается риск попадания в ДТП для людей, передвигающихся пешком по краю проезжей части на загородных дорогах, напоминают госавтоинспекторы. В темное время суток опасность увеличивается многократно.

Сотрудники ГИБДД проводят разъяснительные мероприятия, призывая пешеходов на загородных дорогах использовать световозвращающие элементы, делающие людей более заметными для водителей в темноте.

В рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения" приобретены четыре тысячи световозвращающих брелков для школьников, которые им вручаются во время проведения мероприятий по безопасности дорожного движения.

Автоинспекторы также призывают родителей приобретать детям одежду, обувь, ранцы с встроенными или вшитыми световозвращающими поверхностями.

Евгений Бабенко