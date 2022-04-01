  • 11 апреля 202211.04.2022понедельник
  • USD74,8501
    EUR81,7064
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Стоимость самой доступной квартиры в Тюмени составила 2,52 млн рублей

Экономика, 17:37 11 апреля 2022

asi.ru | Фото: asi.ru

Квартиру-студию в Тюмени можно купить за 2,52 млн рублей

Квартиру-студию площадью 20,18 кв. м в Тюмени можно купить за 2,52 млн рублей. В течение марта, сообщает ЦИАН, эта квартира в тюменской новостройке "Меридиан Юг" поднялась в цене на 11,5%, но все равно осталась самым доступным лотом на городском рынке.

Цены на квартиры в новостройках, по оценке аналитиков ЦИАН, продолжили повсеместно расти во второй половине 2021-го и начале 2022-го хотя и не так быстро, как в предшествовавшие месяцы.

В Москве и Санкт-Петербурге это привело к фактическому исчезновению доступного жилья. Но в регионах еще сохранились проекты с относительно невысоким прайсом. Так, на Урале есть локации, где предлагаются лоты с ценником до 2 млн рублей. По преимуществу они сосредоточены в екатеринбургских пригородах, которые вместе с областным центром образуют один из крупнейших рынков в стране.

Объекты с ценником 2-4 млн рублей были обнаружены в Челябинской и Тюменской областях, Кургане и Екатеринбурге. Чуть выше планка в "нефтяных" Пыть-Яхе и Нижневартовске. Бюджет этих квартир приблизительно соответствует стоимости всего лишь одного квадратного метра в различных частях центра Москвы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# жилье , цены

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:37 11.04.2022Стоимость самой доступной квартиры в Тюмени составила 2,52 млн рублей
16:30 11.04.202250 конструкторских бюро из разных стран подали заявки на конкурс реновации ДСК 500
11:56 11.04.2022Тюменское оборудование для нефтехимических лабораторий с успехом заменяет импортное
11:37 11.04.2022Россельхозбанк направил более 800 млн рублей на поддержку АПК Тюменской области с начала года