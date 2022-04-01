Стоимость самой доступной квартиры в Тюмени составила 2,52 млн рублей

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Квартиру-студию в Тюмени можно купить за 2,52 млн рублей

Квартиру-студию площадью 20,18 кв. м в Тюмени можно купить за 2,52 млн рублей. В течение марта, сообщает ЦИАН, эта квартира в тюменской новостройке "Меридиан Юг" поднялась в цене на 11,5%, но все равно осталась самым доступным лотом на городском рынке.

Цены на квартиры в новостройках, по оценке аналитиков ЦИАН, продолжили повсеместно расти во второй половине 2021-го и начале 2022-го хотя и не так быстро, как в предшествовавшие месяцы.

В Москве и Санкт-Петербурге это привело к фактическому исчезновению доступного жилья. Но в регионах еще сохранились проекты с относительно невысоким прайсом. Так, на Урале есть локации, где предлагаются лоты с ценником до 2 млн рублей. По преимуществу они сосредоточены в екатеринбургских пригородах, которые вместе с областным центром образуют один из крупнейших рынков в стране.

Объекты с ценником 2-4 млн рублей были обнаружены в Челябинской и Тюменской областях, Кургане и Екатеринбурге. Чуть выше планка в "нефтяных" Пыть-Яхе и Нижневартовске. Бюджет этих квартир приблизительно соответствует стоимости всего лишь одного квадратного метра в различных частях центра Москвы.