Светана Рахматулина: национализм на Украине целенаправленно насаждали среди детей и молодежи

| Фото: предоставлено Светланой Рахматулиной | Фото: предоставлено Светланой Рахматулиной

Среди молодежи и детей на Украине целенаправленно насаждали национализм, считает директор Киёвской детской школы искусств, депутат думы Ялуторовского района Светлана Рахматулина. Она присоединяется к словам поддержки решения президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации на Украине по защите мирного населения Донбасской и Луганской народных республик.

"Я наблюдала за событиями, которые разворачивались на Востоке Украины на протяжении 8 лет. Не просто наблюдала, но сопереживала людям, которые оказались в заложниках у националистов. С этой страной многое связано: еще в годы студенчества в моей группе было много украинцев. Хотя мы тогда не делились по национальностям. Зная, насколько дружно мы жили, поддерживали друг друга, не понимаю, как там могли появиться русофобские настроения, национализм", - подчеркнула Светлана Рахматулина.

Недоумение вызывает его появление в стране, которая больше других пострадала в годы Великой Отечественной войны от фашизма. Этот факт сам по себе говорит о целенаправленной работе, которую вели с молодежью и детьми, считает директор школы искусств.

"Я отношусь к поколению, которого не коснулась Отечественная война. Но у нас была возможность общаться с ее участниками. Из их рассказов и истории сложилось понимание и мировоззрение. Нам важно передать это следующим поколениям. А если передавать некому и более того, историческая правда расходится с интересами властей? Из-за этого на Украине выросло не одно поколение, воспитанное в искаженной реальности", - подчеркнула Светлана Рахматулина.

Несмотря на непростую сложную внешнеполитическую обстановку школа искусств продолжает участвовать в международных конкурсах. Директор пояснила, что отношение организаторов к участникам из России не изменилось, поскольку с ними за годы работы сложились хорошие партнерские отношения. К тому же с учетом пандемии мероприятия проходят в онлайн-формате. Одновременно с этим, коллектив скорректировал свои планы, уделив больше внимания патриотическому направлению в творчестве. А на окнах школы коллектив разместил буквы Z и V в поддержку военной спецоперации на Украине.

Оксана Корнеенкова