Три тюменских учебных заведения принимают заявки на бесплатное обучение
Прием заявок на прохождение бесплатного профессионального обучения открыт в Тюменской области, передает информационный центр регионального правительства.
Проект "Содействие занятости" поможет трудоустроиться, открыть собственное дело, продвинуться по карьерной лестнице или сохранить занятость.
В программе могут принять участие: люди не старше 35 лет, в том числе: студенты последних курсов вузов и колледжей, обратившиеся в службу занятости, для которых отсутствует подходящая работа; те, у кого нет профессионального или высшего образования или кто окончил учебу или отслужил в армии, но не смог трудоустроиться в течение 4 месяцев; граждане, находящиеся под риском увольнения; безработные мамы детей дошкольного возраста; женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет; граждане старше 50 лет, предпенсионного возраста.
В регионе программу реализуют Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса, Тюменский государственный университет и Тюменский индустриальный университет.
Запись - на портале "Работа России".