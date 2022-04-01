Три тюменских учебных заведения принимают заявки на бесплатное обучение

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Прием заявок на прохождение бесплатного профессионального обучения открыт в Тюменской области, передает информационный центр регионального правительства.

Проект "Содействие занятости" поможет трудоустроиться, открыть собственное дело, продвинуться по карьерной лестнице или сохранить занятость.

В программе могут принять участие: люди не старше 35 лет, в том числе: студенты последних курсов вузов и колледжей, обратившиеся в службу занятости, для которых отсутствует подходящая работа; те, у кого нет профессионального или высшего образования или кто окончил учебу или отслужил в армии, но не смог трудоустроиться в течение 4 месяцев; граждане, находящиеся под риском увольнения; безработные мамы детей дошкольного возраста; женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет; граждане старше 50 лет, предпенсионного возраста.

В регионе программу реализуют Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса, Тюменский государственный университет и Тюменский индустриальный университет.

Запись - на портале "Работа России".