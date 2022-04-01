В тюменских санаториях провести майские праздники дешевле, чем в алтайских, краснодарских и ставропольских

| Фото: Центр реабилитации "Тараскуль" во ВКонтакте | Фото: Центр реабилитации "Тараскуль" во ВКонтакте

В санаториях Тюменской области отдохнуть на майские праздники дешевле, чем в санаториях Алтайского края, Краснодарского края и Ставрополья, передает ТурСтат.

Портал бронирования "Санатории России" представил рейтинг российских регионов по доступности отдыха в санаториях на майские праздники, включая отдых по программе весеннего туристического кешбэка, бронирование по которому продлено до 15 апреля, а отдых - до 31 мая.

Напомним, праздничными выходными в этом году станут дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.

В Тюменской области путевка в санатории в первую декаду мая обойдется, в среднем, 5 тыс. 260 рублей в сутки за проживание, питание и лечение.

По данным портала "Санатории России", отдых в санаториях Краснодарского края на майские стоит в среднем 5 тыс. 840 рублей в сутки, в Ставрополье - 5 тыс. 320 рублей, а в Алтайском крае - 5 тыс. 690 рублей.

Дешевле всего в России отдохнуть на майские в санатории можно в Забайкалье, Хабаровском крае и Костромской области.

Рейтинг составлен на основе анализа стоимости отдыха в санаториях России в майские праздники 2022 года.