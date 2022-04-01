Тобольского пристава наказали за нарушение прав взыскателя

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Тобольский районный суд признал незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, было установлено, что по вине сотрудника Тобольского УФССП взыскатель не получил постановление об окончании исполнительного производства.

Как установил суд, в отношении должника на основании приказа мирового судьи было возбуждено исполнительное производство. 20 мая 2021 года постановлением судебного пристава-исполнителя производство было окончено, а исполнительный документ возвращен взыскателю.

Однако взыскатель, ООО "Фидэм", постановление об окончании производства и исполнительный документ не получил и не знал об окончании исполнительного производства. В ходе судебного разбирательства ответчики документов, подтверждающих направление копии постановления об окончании производств, не представили.

Суд признал незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя и возложил на ответчиков обязанность устранить допущенное нарушение прав взыскателя.