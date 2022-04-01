В Тюменской области работает полезный интернет-ресурс для людей с инвалидностью

| Фото: департамент соцразвития Тюменской области | Фото: департамент соцразвития Тюменской области

Портал социальныйкомпас.рф помогает жителям региона находить всю информацию об организациях и услугах, которые необходимы людям с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в областном департаменте соцразвития.

"На портале размещено более 500 организаций и 250 видов услуг. В дальнейшем планируется, что здесь будет также представлена информация от организаций других сфер и ведомств", - уточнили в департаменте.

Функционал у портала удобен для пользователей. Например, при помощи умного поиска можно сделать выборку организаций по услугам, местоположению и степени доступности. Также на "Социальном компасе" размещена информация про реабилитацию в Тюменской области, мастер-классы и полезные уроки.