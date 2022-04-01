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В Тюменской области снизилось число ДТП с нетрезвыми водителями

Общество, 18:48 13 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Число ДТП с пьяными водителями в Тюменской области снизилось. Однако с начала 2022 года в регионе в 38 авариях с участием нетрезвых автомобилистов погибли три человека. Еще 55 человек получили травмы.

"Мы говорим о проблематике нетрезвого вождения каждый год, каждый месяц. Любое происшествие с пьяным автомобилистом вызывает большой резонанс. Будем влиять дальше, применять нетрадиционные формы работы. Практически каждые выходные мы отрабатываем это направление. Число таких ДТП немного снизилось, но пугает то, что количество водителей, которые управляют транспортом в состоянии опьянения, отказываются от медицинского освидетельствования, совершают правонарушения повторно. Их меньше не становится", — рассказал начальник управления ГИБДД по Тюменской области, полковник полиции Андрей Миллер.

Составить портрет среднестатистического нетрезвого водителя нельзя. Это, по словам Андрея Миллера, и взрослые люди, и молодежь, подростки, и мужчины, и женщины.

Кроме повседневного надзора, за выходные дни выявили более 70 нетрезвых автомобилистов. Большая часть попалась на дорогах областного центра и Тюменского района.

"Сплошные проверки" будут проходить и далее. При этом сотрудники Госавтоинспекции отдают приоритет выявлению грубых нарушений ПДД.

"8 апреля провели сплошную проверку в Тюменском районе, на девятом километре автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский. Только за март здесь погибли шесть человек. За два часа мероприятия остановили нетрезвого водителя, двоих автомобилистов без прав управления. Еще двое перевозили детей без удерживающих устройств", - добавил Андрей Миллер.

Отметим, с начала 2022 года 1 тыс. 561 водитель в состоянии опьянения отстранен от управления транспортом, в том числе 178 - за повторное вождение.

Инна Пахомова

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# Андрей Миллер , Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда , сплошная проверка

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