В УФО 31 проект реализуют с привлечением инфраструктурных кредитов
31 проект реализуются в Уральском федеральном округе с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в УФО.
Полпред Владимир Якушев принял участие в работе штаба правительственной комиссии по региональному развитию, на котором обсуждались вопросы реализации национальных и федеральных проектов.
По этим проктам идет строительство школ, детских садов, объектов благоустройства, транспортной и инженерной инфраструктуры.
"Несмотря на санкционное давление, регионы России наращивают темп модернизации коммунальной инфраструктуры с использованием механизмов нового инфраструктурного меню. Этот эффективный инструмент, который ускорит решение проблемных вопросов в сфере ЖКХ и поможет создать комфортные условия для жизни", – считает полпред.
Средства Фонда национального благосостояния предусмотрены для реализации 25 крупных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры.