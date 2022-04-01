В УФО 31 проект реализуют с привлечением инфраструктурных кредитов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

31 проект реализуются в Уральском федеральном округе с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в УФО.

Полпред Владимир Якушев принял участие в работе штаба правительственной комиссии по региональному развитию, на котором обсуждались вопросы реализации национальных и федеральных проектов.

По этим проктам идет строительство школ, детских садов, объектов благоустройства, транспортной и инженерной инфраструктуры.

"Несмотря на санкционное давление, регионы России наращивают темп модернизации коммунальной инфраструктуры с использованием механизмов нового инфраструктурного меню. Этот эффективный инструмент, который ускорит решение проблемных вопросов в сфере ЖКХ и поможет создать комфортные условия для жизни", – считает полпред.

Средства Фонда национального благосостояния предусмотрены для реализации 25 крупных проектов модернизации коммунальной инфраструктуры.