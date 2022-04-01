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Школьница из Тобольского района собрала деньги жителям Донбасса

Общество, 18:20 14 апреля 2022

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Девятиклассница из с. Абалак Тобольского района Виктория Ушакова организовала благотворительную ярмарку. Средства, полученные от реализации выпечки, направила в помощь жителям Донбасса, сообщает пресс-служба главы муницпального образования.

Идею проведения ярмарки поддержала вся школа. Ученики под руководством опытных хозяек – активисток ветеранского движения - приготовили национальную выпечку. Покупателям предложили пирожки, блины, ватрушки, баурсаки, беляши, пэрэмэц.

Вырученные средства школьники передали в местное отделение партии "Единая Россия" для дальнейшей передачи жителям Донбасса.

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# Донбасс , школа , ярмарка

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