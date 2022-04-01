Областная акция "Вахта памяти" стартовала в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин ИА "Тюменская линия"

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Областная патриотическая акция "Вахта памяти" стартовала в Тюмени. Торжественное открытие состоялось на площади Памяти 15 апреля.

"Это традиционное знаковое мероприятие в нашем регионе, которое дает старт поисковому сезону, а так же других региональным проектам, которые связаны с патриотическим воспитанием", - рассказала руководитель регионального отделения поискового движения России Светлана Матвеюк.

На площади была развернута выставка с экспонатами времен Великой Отечественной войны - юные поисковики и горожане могут увидеть фляжки, котелки, боеприпасы, личные вещи солдат, которые нашли во время раскопок в местах боевых действий.

По традиции во время открытие акции участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев.

Напомним, в этом году на поисковые работы отправятся около 200 тюменских ребят. Сезон раскопок делится на два этапа. Весенний этап пройдет с 16 апреля по 12 мая. В Новгородскую и Тверскую области отправятся 125 поисковиков. Летние поисковые работы начнутся в августе в Крыму и республике Карелия.

Юлия Карандашева