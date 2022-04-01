Тюменка выиграла грант на реализацию инклюзивного молодежного спектакля в сельской местности

| Фото: Общественная молодежная палата ТМР | Фото: Общественная молодежная палата ТМР

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Жительница Тюменской области выиграла грант в 50 тысяч рублей на реализацию проекта "Молодежного театра" в сельской местности в конкурсе "Моя идея" в Тобольске 9 апреля. Особое внимание инклюзивный спектакль будет уделять группе молодежи, которая находится в трудной жизненной ситуации.

Автором проекта стала председатель комиссии по культуре общественной молодежной палаты Тюменского района Полина Черняева. Корреспонденту "Тюменской линии" она рассказала, что у нее распланировано три этапа: поиск молодежи от 14 до 25 лет, подбор репертуара с репетициями и показ спектакля. Премьера, согласно правилам конкурса "Моя идея", должна состояться в период с сентября по ноябрь этого года. Пройдет спектакль в Ембаевском центре развития "Созвездие".

"Год назад в нашей театральной студии состоялся показ документального спектакля "Коробка", в котором были рассказаны реальные истории молодежи, которая находится в трудной жизненной ситуации. В ходе работы над спектаклем, мы общались с ними и поняли, что для них очень важна поддержка и сопереживание, что они как раз и получили от нашего коллектива. Но это еще не все, что смогли получить благодаря театру. Участники нашего спектакля получили возможность для самореализации и самопознания", - поделилась Полина.

В реализации проекта девушке, которая учится на первом курсе ТГИКа, будет помогать творческий коллектив с семилетним опытом работы в театре. Название спектакля автор определит в зависимости от выбора репертуара, когда будет сформирована группа.

Конкурс студенческих инициатив "Моя идея" - это образовательная площадка, где участники знакомятся с возможностями региона, разрабатывают проекты, направленные на улучшение климата, получают финансовую и консультативную поддержку в реализации своих идей.

Виктория Макарова