Волонтеры и студенты в Тюменской области приведут в порядок 50 объектов культурного наследия

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюменцы присоединяются к акции "Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры", которая пройдет в Тюменской области с 15 по 30 апреля. Площадками для проведения культурных субботников станут более 50 объектов культурного наследия, расположенных в разных муниципалитетах региона.

Официальный старт акции запланирован на 16 апреля, но желающие уже записываются в ряды добровольцев, которые примут участие в уборке территорий объектов культурного наследия, рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" методист исторического парка "Россия - моя история" Мария Кощеева. Исторический парк координирует субботники, которые пройдут на четырех памятниках города.

"В числе первых добровольцев - студенты, серебряные волонтеры и коллективы компаний. Мы ожидаем, что к акции присоединятся около 60 тюменцев. Помощь нужна разная, потому что и объекты отличаются друг от друга. В основном, это уборка территории или чистка фасада, мытье окон. Для участников будут проведены интересные экскурсии, в ходе которых горожане узнают много неизвестного о памятниках. Также запланированы лекции и викторины, а по улице Дзержинского, где у нас сосредоточение памятников деревянного зодчества - фото-квест", - пояснила Мария Кощеева.

Помимо облагораживания территории памятников архитектуры - на ул. Дзержинского, 34 (памятник архитектуры конца 19в., Дом мещанки Ф.З. Рубцовой) , ул. Ленина, 24 (музей "Дом Машарова"), ул. Володарского, 24 (памятник архитектуры, дом мещанина Ф.П.Лошкомоева), ул. Володарского, 27 (ОКН регионального значения, дом Д.Т. Горбунова), горожане наведут порядок на площадке у мемориала антипинцам, которые погибли в годы Великой отечественной войны и у обелиска Памяти в поселке ММС.

Для участия во всероссийской акции необходимо заполнить анкету на Добро.ru, а если нет технической возможности, написать на почту; в личные сообщения ВКонтакте.

Размещая истории и фотографии с культурных субботников акции, участники могут их сопровождать хештэгами #сохраним наследие, #волонтеры культуры, #День заботы о памятниках 2022.

Оксана Корнеенкова